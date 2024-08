Das Inventar des Wohnhauses und der darin befindlichen einstigen Ordination in der Paul-Hackhofer-Straße 10 in Wolfsberg wird durch die Auktionsplattform „Die Wertsiedler GmbH“ in Klagenfurt aufgelöst. Durch die Versteigerung soll den Gegenständen ein „zweites Leben“ ermöglicht werden. „Insgesamt werden 156 Objekte versteigert. Die Palette der Angebote reicht von Stühlen über Holzfiguren bis hin zu Kommoden und verschiedenen Dekoartikeln“, berichtet Murat Veliu, Geschäftsführer der „Wertsiedler GmbH“. Manche Gebote beginnen ab 1 Euro, andere wiederum haben einen fixen Mindestangebotspreis, der zwischen 300 und 400 Euro liegt.