Bei Sonnenuntergang an einem Strand in Barcelona sank Matthias Hartl (32) aus Burgstall bei St. Andrä heuer im April auf die Knie, um seiner großen Liebe Birgit Schlacher (28) aus Prebl bei Wolfsberg den Heiratsantrag zu machen. „Ich war komplett überrascht“, erzählt die Preblerin, die überhaupt nichts davon ahnte, dass ihr künftiger Ehemann den Verlobungsring den ganzen Tag über in seiner Jackentasche mit sich herumgetragen hatte. Die Hochzeit der Buchhalterin und des Klärwartes folgte nun am 19. Oktober in St. Andrä. Im Anschluss an die standesamtliche Eheschließung nahm Diakon Thomas Fellner, der Onkel der Braut, in der Basilika Maria Loreto die kirchliche Trauung vor.