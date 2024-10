Gegen Ende der Herbstferien startet die Eishalle in Wolfsberg in die Saison: Ab 2. November kann man wieder mit den Kufen über die Eisfläche glühen. Am Eröffnungstag gibt‘s von 10 bis 11.30 Uhr „Eishockey für alle“, danach gibt es von 11.30 bis 16.00 Uhr den ersten Publikumseislauf der Saison. Am 3. November ist die Halle von 10 Uhr bis 17.30 Uhr ebenfalls für den Publikumseislauf reserviert.

Eislaufen für Schulen

Danach gelten folgende, gegenüber dem Vorjahr unveränderte Öffnungszeiten für den Publikumslauf: Dienstag und Donnerstag von 13.30 bis 16.30 Uhr, Mittwoch und Freitag von 13.30 bis 17 Uhr, Samstag von 11.30 bis 16 Uhr und Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr. Schulen und Gruppen können Eislaufzeiten mit Voranmeldung bei den Stadtwerken auch vormittags (von Montag bis Freitag) buchen – unter der Nummer (0 43 52) 513 00-401 oder per E-Mail an eventhalle@wolfsberg.at

Freies Eishockey (Eishockey für alle) gibt es dienstags von 16.30 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 11.30 Uhr. Zu den übrigen Zeiten steht die Halle dem Vereins-Eishockey und dem Stocksport zur Verfügung. Tagsüber ist die Halle schon gut gebucht, in der Früh und in den späteren Abendstunden sind noch Termine frei.

Die Preise sind dieselben, wie im Vorjahr (siehe Infobox), Saisonkarten gibt es aufgrund der geringen Nachfrage keine mehr. Geplant sind hingegen wieder zwei Eisdiscos – eine in den Weihnachtsferien und eine in den Semesterferien. Die Termine stehen noch nicht fest. Fix ist wieder das Gratis-Eislaufen am Heiligen Abend von 9 bis 14 Uhr.