Er war gerade mit Wartungsarbeiten beschäftigt, sie untersuchte gleichzeitig Proben in ihrem Labor im Pharma-Konzern Roche in Penzberg (Deutschland), als sich ihre Blicke trafen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnern sich der Wolfsberger Jürgen Schatz (41) und die gebürtige Deutsche Sabrina Neuner (37) noch gut an diesen für sie so schicksalhaften Tag am 1. Mai 2016.