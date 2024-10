Die Maroni-Zeit ist wieder da! Seit dieser Woche gibt es immer montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr frische Maroni am Weiher in Wolfsberg. Ein Viertel kostet – wie schon im Vorjahr – 4 Euro, einen halben Liter Maroni gibt‘s um 8 Euro. „Unsere Maroni kommen aus Italien“, sagt Maronibrater Ronald Bayer aus Klagenfurt, der schon seit über zehn Jahren Maroni in Wolfsberg verkauft. Wochenends hält er aufgrund der geringen Nachfrage den Stand in Wolfsberg geschlossen.