Auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern wird die Optiker-Kette „sehen!wutscher“ erstmals im Lavanttal eine Filiale eröffnen. Und zwar im Einkaufszentrum „Euco“ in Wolfsberg, das seit April auf Hochtouren modernisiert wird. Die „Rutter Immobilien Gruppe“ investiert über zehn Millionen Euro in das älteste Einkaufszentrum im Tal.

Inzwischen steht das Datum fest: Der steirische Familienbetrieb mit über 110 Standorten in allen Bundesländern wird am 18. Oktober in Wolfsberg eröffnen. „Unser Team für Wolfsberg ist vollständig. Wir konnten ein motiviertes, engagiertes und top-ausgebildetes Team bestehend aus fünf Personen zusammenstellen“, heißt es seitens des Fachoptikers, der heuer zum neunten Mal in Folge zum österreichischen „Service-Champion“ gekürt wurde.

„Idealer Standort“

„Wolfsberg ist eine attraktive Stadt und auch das Euco-Center ist für uns ein idealer Standort. Vor Ort gibt es einen optimalen Angebotsmix, in welchen wir uns als Optiker gut einfügen. Außerdem profitieren unsere Kundinnen und Kunden vor Ort von der komfortablen Parkplatz-Situation.“ Neben den derzeit vier Kärntner Standorten in Völkermarkt, Klagenfurt, Villach und Spittal an der Drau, Villach sei der neue Standort in Wolfsberg „eine gute Ergänzung unseres Filialnetzes in Kärnten“.