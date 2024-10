Ende 2010 ist mit Karl Schüßler einer der ganz großen Maler Kärntens und der bedeutendste zeitgenössische Künstler des Lavanttales mit 69 Jahren verstorben. Zu seinen Lieblingsmotiven zählte der menschliche Schädel, den er tausende Male malerisch, keramisch oder großfigural darstellte. Gemalt hat er bis zum Schluss in seinem Atelier im Schloss Silberberg in Wolfsberg. Selbst einige Schlaganfälle konnten ihn nicht hindern, Werke zu kreieren. Als die rechte Hand nicht mehr so recht wollte, malte der Ehrenringträger der Stadt Wolfsberg mit der linken.