In Wolfsberg ist in der Nacht auf Freitag in einer Halle Feuer ausgebrochen. Um drei Uhr in der Nacht gab es einen ersten Brandmeldealarm. Im weiteren Verlauf standen zwölf Feuerwehren mit 150 Frauen und Männern im Einsatz. „Es wurde zuerst eine Rauchentwicklung bemerkt. Plötzlich gab es eine Vollzündung und das gesamte Gebäude stand in Brand“, berichtet Wolfgang Weißhaupt, Bezirksfeuerwehrkommandant von Wolfsberg.

Die Halle befindet sich mitten in der Stadt im verbauten Gebiet. Aufgrund des starken Windes hatten die Einsatzkräfte auch mit dem Funkenflug zu kämpfen. Familien aus angrenzenden Häusern mussten evakuiert werden. „Sie wurden im Bauhof untergebracht und werden versorgt. Verletzt wurde niemand“, sagt Weißhaupt.

Umliegende Straßen sind laut Antenne Kärnten und Radio Kärnten gesperrt. Der Brand an sich konnte soweit unter Kontrolle gebracht werden. Laut ersten Informationen wurde die rund 200 Meter lange Halle zerstört. Bei dem Gebäude handelt es sich um die ehemalige Kleiderfabrik Lebek, in der jetzt unterschiedliche Unternehmen wie eine Diskothek oder ein Nagelstudio eingemietet sind. Anfang Oktober hätte dort ein Indoor-Spieleparadies eröffnet werden sollen. Die Brandursache ist ein Fall für die Brandermittler der Polizei. Die Einsatzkräfte werden noch den gesamten Tag über vor Ort im Einsatz sein.