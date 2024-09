Rauchschwaden zogen auch am Samstag noch von der ehemaligen Lebek-Halle in Wolfsberg in den Himmel und zahlreiche Schaulustige an, sodass das Areal von der Polizei großräumig abgesperrt werden musste. Nach dem Großbrand von Freitagfrüh wurden noch Nachlöscharbeiten im 11.000 Quadratmeter großen Gebäude durchgeführt. „Auf der Südseite benetzen Sprinkleranlagen eventuell noch vorhandene Glutnester“, teilt der Einsatzleiter der Feuerwehren, Christoph Gerak, mit. Drei Kameraden halten auch in der Nacht Brandwache.