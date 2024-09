Das Kanaltal in Friaul-Julisch Venetien nahe Kärnten ist in der Nacht recht dunkel. Beim Lkw-Rastplatz San Leopoldo, der auf der SS 13, der Staatsstraße auf Höhe der Autobahnauffahrt, -abfahrt Pontebba liegt, nutzten Diebe die Nachtruhe eines Lkw-Fahrers aus. Sie holten in der Nacht auf Donnerstag aus dem Lastwagen Kaffee im Wert von 100.000 Euro aus dem Laderaum. Angezeigt hat den Vorfall laut der italienischen Tageszeitung „Messaggero Veneto“ der Lkw-Fahrer.

Der 32 Jahre alte Weißrusse, der für eine polnische Firma arbeitet, gab an, er habe geschlafen und von dem Diebstahl nichts mitbekommen. Die Ware hätte nach Polen gebracht werden sollen. Der Lkw-Parkplatz verfügt seit Kurzem über eine Videoüberwachungsanlage. Jetzt untersuchen die Behörden das Material - nicht nur, um Informationen über die Täter und das Fluchtfahrzeug zu bekommen, sondern auch, um herauszufinden, wie genau sich die Tat abgespielt hat.

In der gleichen Nacht wurde die Gemeinde von Lusevera rund 60 Kilometer von Pontebba entfernt von Dieben heimgesucht. Dort wurden ein Lieferwagen der norditalienischen Gemeinde und einige Sägen gestohlen.