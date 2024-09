An einem lauen Sommerabend hatten zwei Friulaner auf der Veranda vor ihren Hütten im Kanaltal eine Idee. „Mein Hüttennachbar und ich waren tagsüber in der Freizeit immer wandern. Da fielen uns die vielen blühenden Kräuter auf den Almwiesen auf. Und so überlegten wir, wie wir den Geschmack der Berge und der Wälder in einem Schnäpschen haltbar machen könnten. Da wir gerne Gin trinken, wurde es ein eben solcher. Einer, wie es ihn noch nie zuvor gab“, sagt Marco Facini.

Der 48-Jährige, der in Buja bei Gemona das Pizzeria-Restaurant „Belvedere“ betreibt und als Caterer „Morena“ Feste gastronomisch bedient, einigte sich mit seinem 34 Jahre alten Hüttennachbarn, Claudio Gentil, der in Tarvis als Angestellter im Eisenwarenfachgeschäft beim Kreisverkehr arbeitet, auf eine Handvoll Kräuter, die neben dem Trester in den Gin mussten.

Ein Bergsellerie ist drin, Zitronenverbene und Bergkiefer, alles direkt in Triest destilliert und mit 42 prozentigem Alkoholgehalt in eine 70 CL-Flasche abgefüllt. Den „Berg-Gin“ („Gin Montagna“) kann man inzwischen in mehr als zehn Betrieben in Tarvis verkosten und nun ist auch die Vermarktung in Österreich angelaufen.

Weihnachtsedition

„Unser Gin sollte pur trinkbar sein, was nicht mit allen Sorten möglich ist. Es gibt auch Personen, die ihn trotzdem lieber mischen. Da sind wir draufgekommen, dass das neue Red Bull ‚Organics Tonic Water Dry & Natural‘ extrem gut damit harmoniert. Ein Grund mehr für uns, mit unserem Getränk auch nach Österreich expandieren zu wollen“, so Facini.

Den Vertrieb in Österreich übernimmt die in Klagenfurt ansässige aus Apulien stammende Familie Di Perna. Ziel sei es nicht nur, Gastrobetriebe zu beliefern. Auch Privatpersonen können sich den „Gin Montagna“-Flaschengeist um 45 Euro pro Flasche kaufen. Man kann das Getränk übers Internet bei der Firma tavoliere.at im Web-Shop beziehen (Versand oder Abhol-Möglichkeit in Klagenfurt). Und dort soll es demnächst weitere Kreationen der beiden Gin-Produzenten geben: An einer ersten Weihnachtsedition wird bereits gefeilt.