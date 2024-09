Im leuchtend blühenden Rosengarten des Palazzo der Contessa Carolina di Levetzow-Lantieri kann man nachempfinden, wie Kaiserin Sisi hier Natur und Ruhe genoss, wenn sie vom Hof in Wien und dem ihr ebenso verleideten Schloss Miramare Ausreiß nahm. „ Wenn es ihr zu viel wurde, zog sie sich manchmal in das Stadtpalais von Clementina Lantieri zurück und erfreute sich an der rosaroten Pracht der Bourbonen-Rosen“, erzählt die Gastgeberin aus der schillernden Geschichte ihrer Familie.