So wird das Wetter in Udine

Udine ist nach Triest die zweitgrößte und historisch bedeutendste Stadt der Region Friaul-Julisch Venetien. Bei Gästen beliebt ist die 100.000-Einwohner-Stadt aber nicht nur wegen ihrer zahlreichen historischen Bauten, sondern auch wegen der Cafés, Restaurants, Geschäften und Einkaufszentren, die zum Flanieren einladen.

Wetterprognose für Udine

Live: So ist das Wetter in Udine, so wird es in den kommenden fünf Tagen, inklusive Informationen wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Sichtweite.

Unwetter und Wetterextreme in Udine

In der gesamten Region kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturm, die zu Überflutungen führten. Im Juni 2024 forderte ein schweres Unwetter in der Region mehrere Todesopfer.

Klimatabelle: Temperaturen und Sonnenstunden in Udine

Im Jänner beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur sechs Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf minus zwei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Jänner mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur sechs Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf minus zwei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Jänner mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Februar beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur acht Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf minus ein Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Februar mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur acht Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf minus ein Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Februar mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im März beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur zwölf Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf zwei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im März mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur zwölf Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf zwei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im März mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im April beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 16 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf sechs Grad Celsius. Im Schnitt kann man im April mit ungefähr neun Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 16 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf sechs Grad Celsius. Im Schnitt kann man im April mit ungefähr neun Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Mai beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 20 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf zehn Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Mai mit ungefähr elf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 20 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf zehn Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Mai mit ungefähr elf Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Juni beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 24 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 14 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juni mit ungefähr zwölf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 24 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 14 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juni mit ungefähr zwölf Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Juli beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 27 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 16 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juli mit ungefähr zwölf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 27 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 16 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juli mit ungefähr zwölf Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im August beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 27 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 17 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im August mit ungefähr elf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 27 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 17 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im August mit ungefähr elf Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im September beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 22 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 13 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im September mit ungefähr neun Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 22 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 13 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im September mit ungefähr neun Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Oktober beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 17 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf neun Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Oktober mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 17 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf neun Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Oktober mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im November beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur elf Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf vier Grad Celsius. Im Schnitt kann man im November mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur elf Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf vier Grad Celsius. Im Schnitt kann man im November mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen. Im Dezember beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur sieben Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf minus ein Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Dezember mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Impressionen aus Udine

Anreise nach Udine

Mit dem Auto aus Norden: Villach - Thörl-Maglern (Grenzübergang) - Udine

Aus Osten: Ljubljana - Görz (Grenzübergang) - Palmanova - Udine

Mit dem Flugzeug: Der nächste Flughafen befindet sich in Triest. Er ist 46 Kilometer bzw. 39 Minuten Autofahrt von Udine entfernt.

Der Bahnhof Udine ist ein Knotenpunkt von fünf Linien nach Venedig, Triest, Tarvis, Cervignano und Cividale

Sehenswürdigkeiten in Udine

Duomo di Santa Maria Annunziata, Kathedrale des Erzbistums von Udine, mit seinem Museum

Piazza Giacomo Matteotti, ehemals wichtigster Marktplatz, heute mit zahlreichen Cafés und Restaurants

Piazza della Libertà mit Statuen, Brunnen und altem Rathaus

Palazzo Patriarcale mit Diözesanmuseum und Fresken von Giovanni Battista Tiepolo

Castello auf dem Schlosshügel von Udine, mit Galerie und Museen

Rathaus

Geschichte von Udine

Historiker vermuten, dass Udine einst aus dem römischen Ort Utina entstanden ist. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Stadt im Jahr 983. Damals schenkte Kaiser Otto II. Udine dem Patriarchen von Aquileia. Wie im Mittelalter üblich, war auch Udine von einer Stadtmauer umgeben, die im Laufe der Jahrhunderte aufgrund der steigenden Einwohnerzahl insgesamt fünf Mal erweitert werden musste. Aus dieser Zeit stammen heute noch bedeutende Denkmäler, wie der Turm Porta Aquileia, ein Teil der fast kreisförmigen letzten Mauer. 1223 verlieh der Patriarch Berthold von Andechs der Stadt das Marktrecht und somit entstand damals der erste Markt in der heutigen Via Mercatovecchio. 1420 fiel Friaul unter die Herrschaft Venedigs. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde die Stadt von mehreren schweren Ereignissen gebeutelt, nach bürgerkriegsähnlichen Zuständen zerstörte ein schweres Erdbeben Udine, ehe die Pest ausbrach.

Da sich im 17. und 18. Jahrhundert Adelsfamilien und reiche Patriarchen einen regelrechten Wettstreit um die prachtvollsten Paläste boten, entstanden in dieser Zeit noch heute berühmte Palazzi. 1797 kam die Stadt unter die Herrschaft der Habsburger, 1805 zum napoleonischen Königreich Italien und 1813 unter österreichische Herrschaft. 1866 fiel die Region, und damit auch Udine, zum Königreich Italien. Im Ersten Weltkrieg war Udine Sitz des italienischen Oberkommandos. Lange Zeit war Udine die Hauptstadt der gleichnamigen Region, die 2018 allerdings aufgelassen wurde.