In der Nacht zogen infolge eines Tiefs und des Sciroccos schwere Unwetter über die nördliche Adria, am Freitag dürfte sich die Situation weiter zuspitzen. Mit heftigen Regenschauern und Gewittern ist zu rechnen, lokal können Sturm und Hagel hinzukommen, auch Sturzfluten sind nicht auszuschließen.

Das aktuelle Radarbild

Land unter in Lignano

In Lignano Sabbiadoro und Pineta kämpfen die Einsatzkräfte seit den frühen Morgenstunden gegen die Wassermassen, sogar die Viale Centrale stand unter Wasser. Es fielen Regenmengen von bis zu 60 Millimetern pro Stunde. Laut Nordest24 kommt das Entwässerungssystem nicht gegen den Niederschlag an, Adaptionen für die Zukunft wurden vonseiten der Bürgermeisterin angekündigt.

Katharina Kasin aus der Steiermark ist gerade auf Urlaub in Lignano. Sie erklärt gegenüber der Kleinen Zeitung: „Wir sind heute in der Früh mit unserem Hund Zeus Gassi gegangen und haben die massiven Überschwemmungen gesehen. Wir waren richtig schockiert“, erklärt sie. Michael Guttner aus Feld am See berichtet, dass der Campingplatz so überschwemmt ist, dass es als „Klein Venedig“ durchgehen würde.

Überschwemmungen in Friaul und Istrien

Die Gemeinde San Vito al Tagliamento in der Nähe von Pordenone wurde am Freitagmorgen ebenfalls stark überschwemmt. Wie Nordest24 berichtet, sind Zivilschutzkräfte aus dem Hauptquartier in Palmanova ausgerückt, um vor Ort zu helfen. Ganze Straßenzüge wurden gesperrt, um die Sicherheit der Bewohner nicht zu gefährden. Weitere Überschwemmungen gab es in den friulanischen Sesto al Reghena und Valvasone Arzene.

Auch in Istrien ist die Situation teils dramatisch, so sind etwa auf Krk Straßen und Häuser überflutet, zwei Autos sollen laut „24sata“ in einem Wildbach stecken geblieben sein. Das Einkaufszentrum steht ebenfalls unter Wasser. Indes wurden auch aus Punat, Umag und dem slowenischen Piran Überschwemmungen gemeldet.