Posting der FF Bad Waltersdorf: „Feuerwehr ist kein Reinigungsdienst“

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Waltersdorf waren nach einem Starkregenereignis am Dienstagnachmittag gefordert. Nun hat man eine 10-Punkte-Liste auf Facebook gepostet, um klarzustellen, in welchen Fällen man helfen kann – und in welchen nicht.