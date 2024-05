Unwetter fordert Einsatzkräfte

Garten in Bad Waltersdorf verwandelt sich in See

Ein Unwetter am Dienstagnachmittag forderte die Einsatzkräfte von Bad Waltersdorf, Neudau-Neudauberg und Ebersdorf. Zahlreiche Keller wurden überflutet. Ein Video zeigt, wie die enormen Wassermassen in einen Keller laufen.