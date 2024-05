Die starken Regenfälle in den Nachmittags- und Abendstunden am Dienstag forderten die Einsatzkräfte in der gesamten Steiermark, speziell auch im Bereich Feistritztal und Stubenberg. Davon abgesehen sei man laut Bereichsfeuerwehrkommandant Thomas Gruber in der Hartberger Region jedoch mit einem „blauen Auge davon gekommen sei“.