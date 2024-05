Heftiger Regen und Gewitter führten in vielen Orten der Steiermark zu Überflutungen: Vor allem die Feuerwehren im Bezirk Weiz und die Einsatzkräfte des Feuerwehrverbands Mürzzuschlag waren schwer gefordert. „In den Hotspots wie in Pischelsdorf wurde die ganze Nacht durchgearbeitet“, berichtet Thomas Meier vom steirischen Landesfeuerwehrverband. Keller mussten ausgepumpt, Betriebsgelände gesichert und Verklausungen gelöst werden. Auch Sandsackberrieren wurden aufgebaut, um größere Schäden zu verhindern. Insgesamt waren 1000 Kräfte der steirischen Feuerwehren im Einsatz gegen die Unwetterfolgen.

Weiz: Kindergarten und Schwimmbad unter Wasser

Die angesprochenen Hotspots lagen einerseits im Bezirk Weiz: So wurde die Gemeinde Ilztal überflutet – auch das erst kürzlich neu errichtete Feuerwehrhaus im Ortsteil Neudorf war von den Überschwemmungen betroffen, ebenso stand der Sportplatz unter Wasser. Fotos vor Ort zeigen, wie Autos in den Wassermassen verschwinden und aus den Zäunen ragen. In Ilztal wurde auch der Ortsteil Großpesendorf von dem Starkregen in Mitleidenschaft gezogen. Aber auch in der Gemeinde Pischelsdorf kam es zu mehreren Überflutungen. So wurde das örtliche Schwimmbad von den Wassermassen ebenso getroffen wie ein Kindergarten in Pischelsdorf, der komplett überflutet wurde.

Insgesamt waren 26 Feuerwehren bei rund 70 Einsatzadressen im Einsatz, berichtet Patrick Friedl vom Feuerwehrverband Weiz. Im Raum Pischelsdorf war sogar der Technische Zug des Katastrophenhilfsdienst im Einsatz – die Unwetter mit Starkregen machten Pump- , Sicherungs- und Reinigungsarbeiten notwendig. Mehr dazu lesen Sie hier: Unwetter im Bezirk Weiz.

Mürzzuschlag: Überflutete Straßen und Häuser

Auch im Bereich Mürzzuschlag führten die anhaltenden und sehr ergiebigen Regenfälle zahlreichen Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Häuser. Bäche traten über die Ufer und Durchlässe wurden durch Treibgut verlegt. Die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren begannen bereits um 14.30 Uhr: Insgesamt waren 11 Feuerwehren mit 30 Fahrzeugen und an die 200 Freiwillige Einsatzkräfte im Einsatz gegen die Wassermassen. Die Regenfälle ließen gegen 19 Uhr nach, was zu einer leichten Entspannung der Situation führte, wie Robert Pusterhofer vom Feuerwehrverband Mürzzuschlag erklärt. Mehr dazu lesen Sie hier: Unwetter im Bereich Mürzzuschlag.

Meteorologe bestätigt kleinen Tornado

In Graz wiederum entstand tatsächlich ein kleiner Tornado, wie Alexander Podesser, Leiter der Geopshere Steiermark gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigte. Die Videos, die schnell in Sozialen Medien kursierten, waren keine Fakes – es war tatsächlich ein Tornado, wenn auch ein kleiner, wie Podesser ausführte.

Leserreporter Konrad Baumann schickte uns dieses Video von seiner Tornado-Sichtung: Aufgenommen am Dienstag um 17:08 in Graz-Eggenberg, vom Campus der FH Joanneum, Alte Poststraße und Eggenberger Allee, in Richtung Norden.

Weitere Videos von Augenzeugen des Tornados verbreiteten sich online schnell.

Er dürfte sich über dem Plabutsch, im Bereich Hubertushöhe bzw. Algersdorf gebildet haben. Tatsächlich traf er auch die Bezirke im Westen, etwa Eggenberg. Die Windgeschwindigkeiten sind zur Stunde noch unklar. Nach wenigen Minuten hat sich die Lage wieder beruhigt.

Schäden durch den Tornado sind kaum bekannt. Die brenzlige Situation dürfte ersten Recherchen zufolge glimpflich ausgegangen sein. Lediglich 30 Einsätze verzeichnete die Berufsfeuerwehr Graz kurz nach 17 Uhr, großteils im Bereich Eggenberg, wo der Tornado gesichtet wurde. Gefahr bestand zu keiner Zeit, verletzt wurde offenbar niemand. Allerdings erforderten umgestürzte Bäume oder herabgestürzte Dachziegel die Unterstützung der Helfer.

Wie kam es zum Tornado über Graz?

Der Hintergrund ist für den Meteorologen jedenfalls klar: „Wir haben derzeit extrem labile Luftmassen, obwohl es keine hohen Temperaturen gibt“, so Podesser, der das Wetterphänomen selbst beobachtet hat. Kleinere Objekte seien demnach nach oben gezogen worden, „es war ein ordentlicher Aufwind“. Ursache dafür ist die hohe Luftfeuchtigkeit: „In dieser Situation ist das Potenzial dafür sehr hoch.“

Es dürfte jedenfalls das erste derartige Ereignis in Graz gewesen sein: „Ich kann mich nicht erinnern, das hier je gesehen zu haben“, sagt Podesser. Auch ORF-Metorologe Manuel Oberhuber sprach am Abend von einem „möglichen Tornado in Graz-Eggenberg“.

Wie es mit dem Wetter weitergeht

In der Steiermark bleibt es in den nächsten Tagen jedenfalls unbeständig und regnerisch. Die Geosphere Steiermark sieht am Mittwochvormittag zunächst eine kurze Regenpause, am Nachmittag dürften die Schauer im gesamten Bundesland aber weitergehen. Besonders heftig wird aus aktueller Sicht im Murtal, in Graz, der Südost- und Südsteiermark, wo wieder Gewitter möglich sind. Und die scheinen gekommen, um zu bleiben. Auch am Donnerstag sind Blitz und Donner Dauergast in der Steiermark, so die Prognose der Meteorologen.

Erst am Freitag dürfte es laut Geosphere im Großteil des Landes wieder sonnig und trocken sein. Nur in der Obersteiermark sind weiterhin einzelne Schauer möglich, während es im Süden des Landes freundlicher wird. Auch das kommende Wochenende bleibt unbeständig – mit einem Mix aus Wolken und Regen im Norden, aber immerhin auch steiermarkweit einigen Sonnenstunden.