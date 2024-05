Am Dienstagnachmittag ging in der Steiermark ein Unwetter nieder. Wie bereits berichtet, wurde in Graz ein kleiner Tornado gesichtet. Auch in anderen Gemeinden der Steiermark kam es aufgrund der Regenfälle zu zahlreichen Überflutungen. So wurde die Gemeinde Ilztal im Bezirk Weiz überflutet - auch das erst kürzlich neu errichtete Feuerwehrhaus im Ortsteil Neudorf war von den Überschwemmungen betroffen, ebenso stand der Sportplatz unter Wasser.