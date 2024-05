Mit mehr als 24 Grad Celsius war es am frühen Montagnachmittag in Graz, Leibnitz und Fürstenfeld bei Sonnenschein sehr angenehm. Doch eine Kaltfront steuert aus Nordwesten auf die Steiermark zu und wird in den Abend bzw. Nachtstunden für Abkühlung sorgen. Lokal kann es am Dienstag „kräftige Güsse“ geben: Auch in der Süd- und Oststeiermark, „wo es zuletzt schon viel geregnet hat“, warnt Meteorologe Martin Kulmer (Geosphere).