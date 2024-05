Dunkle Wolken am Horizont lassen schon am Dienstagabend in Kärnten nichts Gutes erahnen. Paul Rainer, Meteorologe der Geosphere Austria (ehemals Zamg), kann zumindest ein bisschen beruhigen: „Massive Unwetter sind nicht zu erwarten, aber die angekündigte Störungsfront macht sich mit gewittrigen Schauern bemerkbar.“ In Villach und am Wörthersee regnete es bereits kräftiger, aber auch das Lavanttal und Völkermarkt, Diex und Griffen sollten sich auf schlechtes Wetter einstellen. Lokal könne es zu Starkregen kommen, „auch dass ein Kanal übergeht, ist im Bereich des Möglichen“, sagt Rainer.