Um den Wörthersee gleiten werden vom 30. Mai bis 1. Juni wieder Hunderte Vespa-Fahrer bei den 8. Vespa Days, die in Pörtschach über die Bühne gehen. Am 30. Mai gibt es zum Beispiel den Start zur Ausfahrt an den Faaker See, um 19 Uhr einen Vespa Corso am Marktplatz, am 31. Mai um 20 Uhr die Vespa Party am Monte Carlo Platz (freier Eintritt) und am 1. Juni um 20 Uhr die große Vespa Night am Monte Carlo Platz mit Verlosung einer Vespa Primavera 125.

Über Initiative des Tourismusbüros Pörtschach und des Vespa-Clubs Pörtschach hat Künstler Raphael Pesentheiner ( inked-interior.at) eine alte Telefonzelle in ein „Vespa-Kunstwerk“ verwandelt, das bei den Vespa Days als Fotopoint dienen wird. Bei der Abschlussveranstaltung am Abend des 1. Juni am Monte Carlo Platz wird das originellste Foto, das bei dieser Telefonzelle - mit oder ohne eigener Vespa - aufgenommen wird, prämiert.

Bürgermeisterin Silvla Häusl-Benz, Tourismusdirektor Roland Loibnegger und der Obmann des Vespa Clubs Pörtschach, Mario Wallner, haben das Telefon-Kunstwerk, das dereits am Monte Carlo Platz steht, bewundert.