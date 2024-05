Was Alicia Edelweiss beim Walking Concert am Freitag in Klagenfurt bot, war eine Art Exorzismus. Um die in Klagenfurt geborene Musikerin hatte sich ein Schippel Leute versammelt, allesamt mit Kopfhörern ausgestattet, um ihr vom Benediktinermarkt aus durch die Stadt zu folgen. Edelweiss sang Liebeslieder und traurige Lieder. Und wenn sie schrie, bat sie das Publikum höflich, doch die Kopfhörer abzunehmen.