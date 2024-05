Personalhoheit, Widmungsverfahren, Baumaßnahmen und die Finanzverwaltung. 33 Jahre lang war Wolfgang Smerslak die real gewordene eierlegende Wollmilchsau in Schiefling am Wörthersee. Als Amtsleiter und Finanzverwalter in Personalunion lenkte er die Geschicke der Gemeinde entscheidend mit. Jetzt zieht er einen - für viele überraschenden - Schlussstrich.