In Kärnten ertönt der Halbzeit-Pfiff. Die Hälfte der aktuellen Gemeinderats- und Bürgermeisterperiode ist erreicht. In fünf Gemeinden im Bezirk Klagenfurt-Land kam es 2021 zu einem Wechsel an der Spitze. Vielerorts starteten die neuen Gemeindechefs mit Anlaufschwierigkeiten.