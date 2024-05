Hubschrauber im Einsatz: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten

Neben Unwetter-Einsätzen wurden die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag auch durch Verkehrsunfälle gefordert. So kam es in Pöllau (L406), aber auch in Burgau (L402) zu Unfällen mit Verletzten.