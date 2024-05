Erst am Wochenende forderten heftige Regenfälle die südoststeirischen Wehren heraus. Am frühen Dienstagnachmittag sorgt erneut eine stationäre Gewitterzelle über den nördlichen Teil der Region für einen Großeinsatz der Feuerwehren. „Derzeit sind elf Feuerwehren mit über 100 Feuerwehrmitgliedern im Einsatz“, so Feuerwehr-Bereichssprecher Christian Karner.