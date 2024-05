Ein Tornado in Graz und Land unter im Bezirk Weiz: Am Dienstagabend kam es in mehreren Teilen der Steiermark zu heftigen Überschwemmungen und Unwettern. Auch in der Südoststeiermark regnete es punktuell sehr stark – zwischen 35 und 40 Liter – und zahlreiche Feuerwehren rückten aus: In Summe dürften laut Landesfeuerwehrsprecher Thomas Meier rund 150 Kräfte im Einsatz gewesen sein.