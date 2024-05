Die Folgen einer Gewitterzelle, die in der Nacht auf Sonntag über einzelne Ortsteile der Süd- und Südoststeiermark fegte, sind massiv. Rund 70 Liter Regen pro Quadratmeter dürften es gewesen sein, so Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold. Binnen kürzester Zeit überflutete der Starkregen dutzende Keller, Straßen wurden vermurt, Kanäle vom Schlamm verstopft. Unwetter-Hotspots waren laut Matzhold die Ortsteile Radersdorf, Unter- und Mitterlabill und Petersdorf II in den Gemeinden Kirchberg an der Raab, Schwarzautal (Bezirk Leibnitz) und St. Marein bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung).