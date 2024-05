Eine stationäre Gewitterzelle über der Südoststeiermark sorgte in der Nacht von Samstag auf Sonntag für ein Großaufgebot der Wehren. Besonders stark betroffen waren Orte rund um die Gemeinde Kirchberg an der Raab. In kurzer Zeit überflutete der Starkregen Dutzende Keller, Straßen wurden vermurt und Kanäle vom Schlamm verstopft.