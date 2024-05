Der Feiertag bringt in der Steiermark Regen mit sich. Vom Westen her ziehen die Gewitterwolken bis in den Osten, weiß Geosphere-Meteorologe Christian Pehsl. Seine Prognose: „Es gibt weiterhin kein stabiles Wetter“.

Stellenweise sind am Donnerstag auch größere Niederschlagsmengen zu erwarten, die heftigeren Regenmassen kommen aber am Freitag. „Da zieht ein Oberitalientief von Süden her, die Niederschläge breiten sich schnell aus“, sagt Pehsl. Es könnte durchaus sein, dass wieder die Gebiete betroffen sind, die auch in den vergangenen Tagen betroffen waren. Zuletzt hatte man ja vor allem in der Südoststeiermark mit Muren und Überflutungen zu kämpfen. Am Freitag dürfte es vor allem in der Osthälfte der Steiermark gewittrig werden, so Pehsl. Stellenweise rechnet der Meteorologe mit bis zu 40 Litern Regen pro Quadratmeter.

Am Samstag und Sonntag können sich die Steirerinnen und Steirer aber auf Wetter einstellen, dass sich für Aktivitäten im Freien eignet. Es kommen einige Sonnenstunden zusammen, so die Vorhersage. Am Sonntag klettern die Temperaturen am Thermometer auf bis zu 25 Grad. „Sommerlich ist das aber immer noch nicht“, erklärt Pehsl. Die nächste Störung lässt auch nicht lange auf sich warten, am Montag und Dienstag nächste Woche geht man von einem Tiefdruckwirbel“ aus, der wieder Regen bringen könnte. Mit stabilerem Wetter – also drei, vier Tage ohne Regen am Stück – ist erst ab Mittwoch nächster Woche zu rechnen.