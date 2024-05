Wegen akuter Hochwassergefahr wird rund 1300 Menschen in der deutschen Gemeinde Meckenbeuren im Bodenseekreis geraten, ihr Zuhause zu verlassen. Es handle sich um keine Evakuierung, sondern um eine Empfehlung, sagte eine Sprecherin der Gemeinde im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg am Freitagabend. Meckenbeuren liegt knapp 30 Kilometer von der Grenze zu Österreich (Vorarlberg) entfernt.

Es wurde laut Mitteilung damit gerechnet, dass die anhaltend starken Regenfälle insbesondere zu extremem Hochwasser im Fluss Schussen führen, auch das Risiko für weitere Flüsse im Gemeindegebiet steige. Die Feuerwehr informierte den Angaben zufolge mit Durchsagen die betroffenen Anrainer, die für die kommenden Nächte bei Angehörigen oder Freunden unterkommen sollen. Alternativ gebe es einen Schutzraum, weitere Unterkünfte seien in Vorbereitung, hieß es.

Vor allem große Teile Süddeutschland (Baden-Württemberg und Bayern) erwartet ein Wochenende mit erheblichem Dauerregen. Es besteht teils die höchste Warnstufe. Am stärksten sind den Meteorologen zufolge die Regionen Ostalb und Oberschwaben betroffen – teils könnten Niederschlagsmengen von bis zu 150 Liter pro Quadratmeter erreicht werden. Auch in Vorarlberg wird mit hohen Niederschlagsmengen gerechnet, so sind vom Bodensee über das Leiblachtal bis ins Kleinwalsertal binnen der kommenden 24 Stunden um die 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zu erwarten.

130 Feuerwehreinsätze in Vorarlberg

Anhaltender Starkregen hat am Freitag auch die Vorarlberger Feuerwehr in Atem gehalten. Bis zum Abend stieg die Zahl der Einsätze auf über 130, nachdem es bis zum Nachmittag vergleichsweise ruhig geblieben war. Besonders betroffen war dabei die Region Leiblachtal, auf die der überwiegende Großteil der Feuerwehr-Einsätze entfiel. Sorgen bereitete weiterhin der Wasserstand der Leiblach, die Grenzfluss zwischen Vorarlberg und Deutschland ist.

Bei den Einsätzen ging es in den meisten Fällen um Wassereintritte in Gebäude. Die intensiven Niederschläge sollten noch bis Samstagvormittag anhalten, informierte Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP). An exponierten Stellen im Norden des Landes fielen innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter, in Hörbranz im Leiblachtal oder am Pfänder, dem Hausberg von Bregenz, waren es 135 Liter. Der Bodensee-Pegel stieg innerhalb eines Tages um 25 Zentimeter auf 435 Zentimeter an. Damit lag der Pegel zwar um gut einen halben Meter höher als vor einem Jahr, aber noch um 25 Zentimeter unter dem Wert eines zweijährlichen Hochwassers.

Leiblach „übervoll“

Während fast alle Flüsse - etwa der Rhein oder die Ill - durchwegs erhöhtes Mittelwasser führten, war die Leiblach „übervoll“. Die Messstellen registrierten für den Grenzfluss extremes Hochwasser, wie es statistisch in 100 bis 300 Jahren nur einmal vorkommt. Dementsprechend wurden an der Leiblach Vorkehrungen getroffen und Sandsäcke gefüllt. Mehrere Gebäude wurden gesichert. Gemeinden und Einsatzkräfte befanden sich in Alarmbereitschaft.

Neben dem Norden des Landes - der Bodenseeraum und das Untere Rheintal - bekamen auch der Bregenzerwald sowie das Kleinwalsertal viel Regen ab. In diesen Regionen sei bis zum späten Samstagvormittag mit weiteren 100 Liter Regen pro Quadratmeter zu rechnen, sagte Gantner am Nachmittag. Kleinräumige Überflutungen, eine Überlastung der Regenwasserkanalisation, Rutschungen oder Murgänge seien abhängig von den Niederschlagszellen im ganzen Land möglich, warnte der Landesrat.

Aus Sicherheitsgründen wurden auch die üblicherweise für Jedermann zugänglichen Rheinvorländer - dabei handelt es sich um Überflutungsflächen des Alpenrheins - von Lustenau bis zur Rheinmündung gesperrt. Die Sperre sollte am Samstag wieder aufgehoben werden, wie es hieß. Straßensperren betrafen die sogenannte Furt in Dornbirn sowie die Lochauer Straße (L18) zwischen Lochau und Hörbranz.

„Wir hoffen immer noch, dass sich die Wetterlage etwas entspannt und die Hochwasserpegel weniger dramatisch ausfallen als vorhergesagt“, so Bürgermeister Georg Schellinger laut Mitteilung. „Heute Nacht überschreiten wir möglicherweise den Höchststand früherer Schussen-Hochwasser. Deshalb haben wir schon heute mit der Evakuierung begonnen. Wir möchten, dass sich die Menschen in Ruhe auf die herausfordernde Lage einstellen, ihre Sachen packen und vielleicht bei Freunden unterkommen können – und nicht in der Nacht aus den Betten gerissen werden.“

Das aktuelle Radarbild