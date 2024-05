In Friaul gilt bis Freitag Mitternacht Wetterwarnstufe gelb. Große Regenmengen werden vorhergesagt.

Bereits am Donnerstag am frühen Nachmittag wurden in Triest einige Straßenzüge überschwemmt, weil in kürzester Zeit große Regenmassen fielen. Die italienische Tageszeitung „Il Piccolo“ schreibt von sintflutartigen Regenfällen. Auch in der Fußgängerzone von Triest kam es zu Überflutungen.

Im Westen der Region wurden ebenfalls Überschwemmungen gemeldet. Bereits am Vormittag gingen heftige Gewitter über er Gegend rund um San Vito al Tagliamento nieder. Einige Straßen mussten gesperrt werden. Unter anderem berichteten Anrainer laut der Friauler Tageszeitung „Il Messaggero“ auch von einer Wasserhose, einem räumlich eng begrenzten Wirbelsturm.

Unfall auf der Autobahn

Vor Udine hatte eine Familie aus Deutschland mit drei kleinen Kindern im Auto einen Unfall. Sie waren mit einem Wohnwagen-Anhänger unterwegs. Auf der Autobahn zwischen Udine Süd und Udine Nord kam es danach zu einem kilometerlangen Stau. Sechs Personen waren involviert. Verletzte wurden nicht gemeldet. Die Kinder kamen sicherheitshalber ins Krankenhaus. In der Region kommt aktuell ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik mit Südwind zusammen.

Auch Kroatien betroffen

Am Freitag gilt auch für ganz Kroatien eine Wetterwarnung. Für die Regionen Gospić und Rijeka gilt wegen Regen und Gewitter eine orangefarbene Warnung. Überflutungen, Hagel und Sturm sind möglich. Auch mit Stromausfällen muss gerechnet werden. Schwierige Fahrbedingungen durch eingeschränkte Sicht und Schleudern auf nasser Fahrbahn werden vorhergesagt. Seien Sie auf schwere Gewitter vorbereitet, die große Schäden anrichten können, und schützen Sie sich vor Blitzen. Auch am Samstag wird es überall in Kroatien regnen.