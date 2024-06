Wenn sich in Italien im Sommer Menschentrauben bilden, dann meist vor einer Gelateria (trotz der Rekordpreise). An einem heißen Julitag vor ein paar Jahren war es aber ein Antiquitätenladen, vor dem es sich staute. Schuld war ein Urlauber. Gekleidet im blauen T-Shirt und Camouflage-Shorts eilten er und seine Partnerin nach einigen Minuten aus dem Laden hinaus in Richtung Hauptplatz, wo er sie fotografierte; die Antiquitäten-Traube im Nacken, ebenfalls das Handy gezückt.

Sie kennen es vielleicht: Noch nie ist man dem Kollegen im Heimatort begegnet. Dann macht man Urlaub an der Adria und plötzlich steht er vor einem. So ein Zufall! Ähnlich war es hier: Der Mann aus dem Antiquitätenladen war Arnold Schwarzenegger. Die Menschenmasse kannte ihn aus dem Fernsehen - und begegnete ihm nicht etwa in der Steiermark oder in seiner Wahlheimat Kalifornien, sondern ausgerechnet in Pisa. So schnell wie er auftauchte, war er dann aber auch wieder weg.

Was bleibt, sind verschwommene Schnappschüsse, die Arnie zeigen (passiert ist das alles, als Smartphones noch primär zum Telefonieren verwendet wurden) und ein - nach wie vor - schiefer Turm. Dabei schien die Lösung so naheliegend: Wenn jemand den Turm von Pisa geraderücken hätte können, dann wohl die steirische Eiche! Aber auch der Terminator muss mal Urlaub machen. Falls Sie ihm in den Urlaub folgen wollen, empfehle ich Ihnen die Lektüre unserer Stau-Warnung.

Neue Regel für Radfahrer zwischen Villach und Triest

Wer die Zugverbindung zwischen Kärnten und Friaul-Julisch Venetien in Anspruch nimmt, muss künftig verpflichtend für sein Fahrrad einen Abstellplatz reservieren.

Großaufgebot der Feuerwehr in Grado

Exklusiv vorab: die „Post aus Grado„ von Autor Stefan Maiwald, der seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel lebt. Diesmal offenbart er, warum die Stadt bald Brennpunkt mehrerer Feuerwehren ist.

Video von riesigem Wildschwein in Zagreb sorgt für Staunen

Ein Video auf Facebook sorgt derzeit für Erstaunen und wohl auch Gänsehaut. Es zeigt ein riesiges Wildschwein, das sich durch Abfall wühlt - und das mitten in der kroatischen Hauptstadt Zagreb.

Kärntner wurde auf der Fahrt in den Urlaub Opfer von Betrügern

Nach einer Panne wurde ein Mann in Slowenien von falschen Helfern abgeschleppt. Ein Einsatz mit teuren Folgen.

Die grausamsten Serienmörder der Welt „besuchen“ Jesolo

Im Adria-Badeort Jesolo hat die „Murders Exhibition“ eröffnet. Die Ausstellung, die sich mit schrecklichen Verbrechen beschäftigt, ist nichts für schwache Nerven.

Rezept: Mousse au Chocolat mit Sa Pompia intrea

„Terra Sarda“-Küchenchef Marco Serri kombiniert in diesem Rezept die sardische Spezialität Sa Pompia intrea mit einem einfachen, aber höchst aromatischen Mousse au Chocolat.

Ein Käseabenteuer mit Tiefgang und Weitblick

Auf der Hochebene von Trnovo in Slowenien stellen Kristjan und David ganz besonderen Käse her. In längst stillgelegten Tunneln und Wassertanks lassen sie einen Teil ihrer feinen Sorten zur Vollendung gedeihen.