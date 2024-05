„Tutto Gas“, heißt es am Wochenende in Lignano. Doch wer Auto fährt, sollte in jeglicher Hinsicht „runter vom Gas“. Alkohol am Steuer ist nicht nur gefährlich. Alkolenker müssen in Italien auch dann – wenn niemand verletzt wird – mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Unter bestimmten Voraussetzungen droht sogar die Beschlagnahme des Autos. „Ab 1,5 Promille wird das Fahrzeug beschlagnahmt und versteigert“, erklärt Rechtsanwalt Stefan Kathollnig aus Klagenfurt. Mehr dazu siehe hier.