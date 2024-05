Kaiserwetter hätten sich viele Kärntnerinnen und Kärntner wohl zum Feiertag gewünscht, doch Meteorologen (und der Blick aus den meisten Fenstern des Landes) müssen dahingehend enttäuschen. „In Oberkärnten regnet es bereits seit den Morgenstunden immer wieder und recht ergiebig, nun breitet sich der Niederschlag immer weiter auf die östlichen Landesteile bis ins Lavanttal aus“, erklärt Meteorologe Christian Pehsl von GeoSphere Austria.

Regen und Gewitter in ganz Kärnten

Zu erwarten sind im ganzen Land heute teils kräftige Regenschauer, auch Gewitter können dabei sein – insbesondere in jenen Regionen Mittel- und Unterkärntens, in denen die Sonne noch längere Zeit geschienen hat. Zumindest soll sich alles im „normalen Bereich“ bewegen, mit heftigen Unwettern ist nicht zu rechnen.

Freitag wird noch unfreundlicher

Der Blick in die unmittelbare meteorologische Zukunft kann Pehsl auch keine positiven Nachrichten vermelden: „Am Freitag wird´s leider noch einmal schlechter.“ Nach der aktuellen Störungszone gibt es zwar in den Abendstunden vorrübergehend Beruhigung, nach Mitternacht wird allerdings ein Oberitalien-Tief schlagend: „Besonders gegen Morgen und am Vormittag ist in ganz Kärnten mit kräftigen Regengüssen und Gewittern zu rechnen.“ Stabil wird es auch Nachmittag nicht werden, eine Besserung dürfte es da aber bereits geben.

Immerhin wird das Wochenende freundlicher, Pehsl: „Am Samstag ist es mit dem Dauerregen dann vorbei, die Sonnenstunden werden mehr. Man kann dann tatsächlich von typischem Frühsommerwetter sprechen.“ Der Sonntag soll den Samstag wettertechnisch dann noch einmal toppen.