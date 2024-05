Ein deutscher Staatsangehöriger (69) fuhr am Mittwoch gegen 11.30 Uhr mit seinem E-Bike im Bezirk Spittal an der Drau am Glockner Radweg in Richtung Kolbnitz. Unmittelbar hinter ihm fuhr sein Freund, ein 67-jähriger Mann, der ebenfalls aus Deutschland stammt.

Beide Freunde gestürzt

Auf einer abschüssigen Strecke im Gemeindegebiet von Kolbnitz setzte der 67-Jährige mit seinem Fahrrad zum Überholen an. Aufgrund einer leichten Fahrbahnverengung musste dieser aber den Überholvorgang abbrechen und stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit seinem Freund zu verhindern. Dabei touchierte er den am Fahrbahnrand verlaufenden Maschendrahtzaun, stürzte dadurch in diesen und zog sich leichte Verletzungen zu. Sein Begleiter kam auf gleicher Höhe zu Sturz und blieb auf der Fahrbahn liegen. Er wurde anschließend von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.