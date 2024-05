Benzin und Öl mischten drei Jugendliche am Dienstagnachmittag für ihre Mopeds in einer Werkstatt in Stockenboi. Der Mix entzündete sich, Werkstatt und Wohngebäude brannten ab.

Gegen 17 Uhr schütteten die Buben im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren rund 20 Liter Benzin und zwei Liter Öl zusammen. Sie benötigten den Treibstoff für ihre Motocross-Motorräder, die ebenfalls in der Werkstatt standen. Aus unbekannter Ursache entzündete sich das Gemisch plötzlich, es entstand ein Vollbrand, der auch auf das in der Nähe stehende Wohnhaus übergriff.

Ein Löschversuch von einem der Jugendlichen mit einem sehr kleinen Feuerlöscher blieb ohne Erfolg. Um 17.19 Uhr wurden die Feuerwehren Stockenboi, Olsach-Molzbichl und Feistritz/Drau alarmiert. „Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand. Durch die enorme Hitze griff der Brand auf den Dachstuhl des Wohngebäudes über, der innerhalb kürzester Zeit ebenfalls in Vollbrand stand. Weitere Atemschutztrupps wurden von den Feuerwehren Kreuzen, Paternion, Pöllan und Ferndorf nachalarmiert“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Feistritz/Drau auf Facebook die Ereignisse.

Die Wasserversorgung wurde aus dem in unmittelbarer Nähe vorbeifließenden Tiboldbach mittels Tragkraftspritzen zu den Tanklöschfahrzeugen sichergestellt. „Das Nebengebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder, der Dachstuhl des Wohnhauses musste mühsam geöffnet und in weiterer Folge mittels Krans einer Holzfirma abgetragen werden. Weitere Nachlöscharbeiten wurden von der Feuerwehr Stockenboi durchgeführt“, so die Helfer. 85 waren insgesamt mit elf Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Die genaue Brandursachenermittlung übernehmen Spezialisten des Landeskriminalamtes.