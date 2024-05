Am Dienstag zeigte eine 73-jährige Klagenfurterin ihre aus Rumänien stammende Pflegekraft bei der Polizei an. Sie wollte mehrere wertvolle Gemälde stehlen, so die Frau. Da die Pflegerin beabsichtigte, ihre Tätigkeit einzustellen und nach Rumänien abreisen wollte, forderte die 73-Jährige die 63-jährige Pflegerin auf, ihren bereits gepackten Koffer zu öffnen

Unter den Kleidungsstücken fand die Seniorin fünf Gemälde im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete Anzeige auf freiem Fuß an, woraufhin die Rumänin dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) vorgeführt wurde, welche eine aufenthaltsbeendende Maßnahme festlegte.