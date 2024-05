In der Nacht von Montag auf Dienstag fuhr eine 28-jährige Frau aus der Gemeinde Lavamünd gegen 0.55 Uhr mit ihrem Pkw auf der St. Pauler Landesstraße von St. Andrä in Richtung Lavamünd. Auf Höhe Legerbuch in der Gemeinde St. Paul/Lavanttal schlief sie, laut eigenen Angaben, kurz ein und kam rechts von der Fahrbahn ab.

Gegen Böschung gekracht

Sie knallte infolge mit ihrem Fahrzeug rund 200 Meter später gegen die Böschung eines angrenzenden Baches. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 28-Jährige sowie ihre mitgefahrenen Kinder im Alter von vier und acht Jahren unbestimmten Grades verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung wurde alle Beteiligten ins LKH Wolfsberg eingeliefert.