Am Montag gegen 2 Uhr in der Früh verursachte ein ukrainischer Kraftfahrer (56) mit seinem Sattelzug einen Verkehrsunfall mit schwerem Sachschaden und Fahrerflucht am Parkplatz einer Tankstelle in Griffen. Der betrunkene 56-Jährige fuhr mehrmals rückwärts in eine dort befindliche Waschanlage, beschädigte diese und setzte seine Fahr danach fort. Allerdings nur kurz, denn nach zirka 50 Meter stellte er den Sattelzug ab.

Der Vorfall wurde durch einen anderen Fernfahrer beobachtet und angezeigt. Im Zuge der Amtshandlung verweigerte der Ukrainer den Alkomatentest. Ihm wurden die Fahrzeugschlüssel des Sattelzuges sowie der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Durch die Verweigerung des Alko-Tests wird bei dem Mann eine Alkoholisierung von mehr als 1,6 Promille angenommen. Ihm droht eine Geldstrafe zwischen 1600 und 5900 Euro sowie ein Führerscheinentzug für mindestens sechs Monate.