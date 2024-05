Geplant war ein entspannter Urlaub in Kroatien, gekommen ist alles etwas anders: Freitag vor Pfingsten brachen ein Kärntner (36) und seine Frau in Richtung Süden auf. Etwa 50 Kilometer vor der Stadt Koper war Endstation. Der rechte Vorderreifen war geplatzt. Der Mann fuhr auf die Seite, sicherte den Wagen ab, rief den Arbö an und schilderte sein Problem. „Sie haben gesagt, dass sie eine slowenische Partnerfirma schicken, die uns abschleppt.“ Nach etwa zehn Minuten hielt ein Wagen der Autobahn-Betreibergesellschaft DARS und sicherte das Pannenauto zusätzlich ab. 30 Minuten später kam ein Abschleppwagen und fragte die Kärntner, ob sie angerufen haben. Der 36-Jährige bejahte, sein Auto wurde auf den Lkw verladen, er und seine Frau stiegen ein. „Es war alles sehr professionell. Der Fahrer sagte, dass alles klar sei und man in der Werkstatt auf uns wartet.“