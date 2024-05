Besonders in Mittel- und Unterkärnten bot das Wetter heute die Chance auf einige Sonnenstunden – damit ist es nun aber großteils vorbei. Während es in Oberkärnten bereits seit Stunden lokal kleineren Niederschlag gab, nun breiten sich von Slowenien her gewittrige Schauer auf ganz Kärnten aus. Besonders im Klagenfurter Becken und im Lavanttal ist in den kommenden Stunden mit Gewittern zu rechnen.

Aktuell (15.50 Uhr) gibt es Warnungen für Oberkärnten und das Rosental, einige jetzt noch grün eingezeichnete Regionen dürften aber bald folgen © UBIMET

Windspitzen von bis zu 65 km/h

Viele Kärntner haben den vergangenen Unwetter-Sommer noch in bedrohlich guter Erinnerung, sie kann Michele Salmi, Meteorologe der UBIMET, jedoch beruhigen: „Im Normalfall wird es heute keinen Hagel geben und wenn, dann sind die Körner so klein, dass sie keinen Schaden anrichten sollten.“ Auch die Niederschlagsmengen sollten in eher harmlosen Bereichen bleiben, höchstens der Wind könnte hier und da für Probleme sorgen: „In Unterkärnten kann man parallel zu den Gewittern mit Windspitzen von rund 65 km/h rechnen“, so der Meteorologe.

Am Abend dürfte sich die Lage generell wieder beruhigen, die Nacht soll dann weitgehend trocken verlaufen. Am Sonntag rechnet Salmi mit weiteren Regenschauen von Südosten her, insbesondere in Unterkärnten wird es in den frühen Morgenstunden nass werden. Die Gewitter dürften sich jedoch diesmal auf die Berglagen beschränken.