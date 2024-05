Drogerien in Kärnten

Waren um zehntausend Euro erbeutet: Seriendieb auf frischer Tat ertappt

Eine Verkäuferin beobachtete einen 24-jährigen Mann beim Diebstahl in einer Drogerie in Treffen. Der Slowene soll in mehreren Orten Kärntens auf Beutezug gegangen sein.