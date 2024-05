Am Freitag gegen 19 Uhr zeigte ein 39-jähriger Kraftfahrer aus Klagenfurt über den Notruf an, dass er auf einer Baustelle in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See geschlagen worden sei. Beim Eintreffen der Polizeistreife sahen die Beamten bei dem Kraftfahrer eine Kopfverletzung.

Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass der Kraftfahrer seinen Betonmischwagen zum Reinigen rückwärts zu einer sogenannten Kinette (ein länglicher Aufgrabungsschacht) lenkte und diesen dort auswaschen wollte. Da dieser Platz, laut einem 48-jährigem Arbeiter aus dem Bezirk Wolfsberg, nicht dafür vorgesehen sei, brach zwischen den beiden ein heftiger Streit aus, bei welchem beide handgreiflich wurden und in ein Erdloch fielen.

Als dies ein 34-jähriger Polier aus Klagenfurt und ein 40-jähriger Kraftwagenfahrer aus der Gemeinde Ferlach wahrnahmen, eilten die beiden hinzu, um die Eskalation zu beruhigen. Im Erdloch kam es zu einem Handgemenge zwischen allen vier Beteiligten, wobei bis auf den 40-Jährigen die drei weiteren Beteiligten unbestimmten Grades verletzt wurden.

Der 39-jährige Kraftfahrer und der 48-jährige Arbeiter wurden vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt gebracht.