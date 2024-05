Wie die Landespolizeidirektion Kärnten Freitagabend meldete, gab es bereits am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz in Klagenfurt. An diesem waren auch das Einsatzkommando Cobra, Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität sowie ein Suchtmittelspürhund beteiligt. Die Hausdurchsuchung in der Wohnung eines 48-jährigen Slowenen wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordnet. Und die Polizisten wurden fündig: In der Wohnung wurden illegale Suchtmittel, szenetypische Suchtgiftutensilien und eine verbotene Waffe sichergestellt.

Der 48-Jährige steht unter Verdacht, mindestens 280 Gramm Kokain und min. 900 Gramm Cannabiskraut in Slowenien angekauft, nach Österreich geschmuggelt und im Großraum Klagenfurt gewerbsmäßig und gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.