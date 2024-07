Es ist eines der verkehrsstärksten Wochenenden im Urlauberreiseverkehr. Mit Bayern und Baden-Württemberg starten jetzt auch zwei große deutsche Bundesländer in die Sommerferien. „Und diese beiden südlichen Bundesländer sind traditionell aufgrund ihrer Nähe jene mit den meisten Auto-Urlaubern“, heißt es vonseiten der ASFINAG. Daher sei bis einschließlich Montag mit starkem Reiseverkehr auf den Routen Richtung Süden und Südosten zu rechnen, so die Verkehrsexperten.

Wie der ÖAMTC Samstagvormittag in einer Aussendung mitteilte, gibt es bereits Staus und Verzögerungen auf zahlreichen Hauptverbindungen in Österreich. Davon betroffen ist auch Kärnten. So betrug die Wartezeit vor dem Karawankentunnel auf der A 11 bei der Ausreise nach Slowenien am Samstag bereits mehr als eineinhalb Stunden. In Tirol mussten Urlaubende auf der Fernpassstrecke (B179) Richtung Nassereith Verzögerungen von mehr als 30 Minuten in Kauf nehmen. In Salzburg standen die Kolonnen zunächst vor dem Grenzübergang Walserberg (A1) acht Kilometer zurück. In weiterer Folge kam es zwischen Werfen und Flachau auf der Tauern Autobahn (A10) zu längeren Zeitverlusten. In Oberösterreich verzeichnete man mehr als zehn Kilometer Stau auf der Innkreis Autobahn (A8) zwischen der Grenze Suben und Ort im Innkreis. Auf der Pyhrn Autobahn ging es im Baustellenbereich Inzersdorf-Klaus nur mühsam voran.

Und die Verkehrsexperten gehen davon aus, dass der Zenit des „Bayern-Wochenendes“ noch nicht erreicht ist. Reisende müssen sich zudem an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien gedulden. Etwa beim Übergang Gruskovje/Macelj betrug die Wartezeit Samstagvormittag rund 45 Minuten.

Tipps für Reisende

ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger rät, die Fahrt – wenn möglich – frühmorgens oder am Abend anzutreten, wenn die Temperaturen zumindest etwas niedriger sind. Während der Fahrt sollte das Fahrzeug nicht zu extrem heruntergekühlt werden, denn große Temperaturunterschiede beim Aus- und Einsteigen belasten den Körper. Weitere Tipps der Verkehrspsychologin: Gelassen bleiben, viel alkoholfreie Flüssigkeit trinken und leichte Kost zu sich nehmen.