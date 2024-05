Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte war am Freitagabend zu einem Wohnhaus in Arnoldstein ausgerückt. Es herrschte höchste Alarmbereitschaft, denn aus der Wohnung eines amtsbekannten 29-jährigen Mannes sollen zwei Schüsse abgefeuert worden sein.

Bereits gegen 21.15 Uhr erstattete ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land Anzeige aufgrund erhöhter Lautstärke in der Wohnung. Als die Polizeibeamten einschritten, wurde der Lärm eingestellt. Doch bereits um 21.30 Uhr kam es zu einem erneuten Anruf des 25-Jährigen.

Acht Schüsse

Diesmal gab der Mann aus Arnoldstein an, dass aus dem Fenster der Wohnung zwei Schüsse abgefeuert worden seien. Immer wieder rief er an und meldete erneute Schüsse – acht in Summe.

Da es sich bei dem Angezeigten um eine amtsbekannte Person handelte, wurden zur Unterstützung mehrere Polizeistreifen, ein Polizeidiensthund, das Einsatzkommando Cobra sowie die SIG Kärnten (Schnelle Interventionsgruppe) zur Unterstützung durch die Landesleitzentrale verständigt.

Die einschreitenden Beamten forderten den 29-Jährigen auf, die verriegelte Tür zu öffnen, nachdem sie gehört hatten, dass er mit einer weiteren Person in der Wohnung war. Dieser Anordnung kam der Mann erst nach mehrmaligen Aufforderungen nach und die Cobra-Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung, wo der Angezeigte vorläufig festgenommen wurde.

Wollten sehen, was passiert

In der Wohnung fand man allerdings nicht nur einen 17-jährigen Villacher, sondern auch eben jenen 25-jährigen Mann, der zuvor mehrfach bei der Polizei angerufen hatte. Im Zuge der Einvernahmen zeigte er sich geständig und gab an, dass er gemeinsam mit dem 29-jährigen Arnoldsteiner sämtliche Anzeigen fingiert hätte. Sie wollten sehen, was passiert und hätten das amüsant gefunden. Zudem wollten sie sehen, ob die Cobra wirklich einschreiten würde.

Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung und die Personen, es konnte jedoch keine Waffen aufgefunden werden. Die Cobra-Beamte nahmen den Arnoldsteiner, der sich durchgehend renitent und aggressiv verhielt und dieses Verhalten trotz mehrmaliger Aufforderung nicht einstellte, vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeianhaltezentrum Villach.

Alle drei Personen wurden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.