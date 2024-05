Am Freitagabend gegen 23 Uhr wurde bei der Landesleitzentrale angezeigt, dass im Bereich des Benediktinerplatzes in Klagenfurt ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan von einem zu diesem Zeitpunkt unbekannten Mann durch einen Schlag mit einer Glasflasche auf den Kopf verletzt worden sei.

Der St. Veiter war zuvor mit einem weiteren Kollegen mit Aufräumarbeiten nach dem After Work Mark beschäftigt, als er von dem unbekannten Mann ausländischer Herkunft mit gebrochenem Deutsch durchgehend verbal provoziert und beleidigt wurde. Er ignorierte dies und führte seine Arbeiten fort.

Daraufhin schlug der vorerst Unbekannte dem 25-Jährigen mit der Glasflasche auf den Kopf, wodurch dieser zu Boden stürzte. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Doch nur weniger Minuten später kam er zurück und suchte laut Zeugen vor Ort erneut die Konfrontation. Er wurde wieder aufbrausend, beschimpfte die anwesenden Leute in südländischer Sprache und schmiss eine Glasflasche auf eine 19-jährige Kollegin des Opfers. Die Frau aus Klagenfurt wurde dadurch am rechten Bein verletzt. Der Beschuldigte flüchtete zu Fuß in die Innenstadt.

Mittelgradig alkoholisiert

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Geflüchtete kurze Zeit später von einer Polizeistreife in Klagenfurt angehalten, vorläufig festgenommen und auf die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße gebracht werden. Dort wurde mit ihm ein Alkomatentest vorgenommen, die eine mittelgradige Alkoholisierung ergab.

Der Beschuldigte, ein 29-jähriger in Klagenfurt wohnhafter Mann aus Marokko, bestritt die Tat. Bei mehrmaligen Befragungen war er bisher nicht geständig. Er wurde angezeigt.