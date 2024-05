Der 7. Mai war selbst für Johannes Schalamon (57) anstrengend: Am Morgen hatte der erfahrende Chirurg und Leiter der Kinder- und Jugendchirurgie am Klinikum Klagenfurt eine komplizierte, mehrstündige Operation. Danach musste er Medienanfragen zu einem Unfall beantworten, bei dem ein elf Monate alter Bub von einem Mähroboter schwer verletzt und am Klinikum operiert wurde. „Da war schon sehr viel los“, erinnert sich Schalamon.